Москва, 10 августа, 2020, 15:37 — ИА Регнум. В российских школах занятия 1 сентября должны начаться в традиционном формате, но с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией. Таковы ответы операторов горячей линии Минпросвещения России для учителей и родителей.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьный класс

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Требования будут предъявляться, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье школьников и учителей. Дополнительно для обучения будут использоваться дистанционные технологии.

Всего на горячую линию Минпросвещения РФ поступило 54 тыс. 588 звонков из 46 регионов. Чаще всего вопросы задавали жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Оренбургской области.

Как сообщало ИА REGNUM, треть родителей учеников 1−4 классов (33%) не покупает школьную форму, ожидая новостей, пойдут ли дети 1 сентября в школу или будут учиться дистанционно.

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