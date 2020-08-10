Минск, 10 августа, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Достык» («Дружбы») второй степени иностранных исследователей и переводчиков. Об этом 10 августа пресс-секретарь президента республики Берик Уали написал на своей странице в Facebook.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Государственную награду получил преподаватель центра иностранных языков Федерального университета Флуминенсе в Бразилии Америко Эдельсио, директор департамента Министерства вакуфов в Египте Ганема Халеда Ас-Саида и другие ученые и исследователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа жители Казахстана впервые отмечают День Абая Кунанбаева, учрежденный правительством республики в начале августа 2020 года.