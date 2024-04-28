Москва, 10 августа, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов просит МИД России взять под особый контроль ситуацию с задержанными в Белоруссии журналистами «Дождя», «Медузы» и других СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Письмо направлено на имя главы МИД Сергея Лаврова.

«Прошу Вас взять эту ситуацию под особый контроль и предпринять все меры, чтобы добиться их освобождения, если задержание было незаконным или безосновательным, или, по крайней мере, добиться, чтобы широкой общественности была предоставлена информация об их месте нахождения и состоянии здоровья», — говорится в документе.

Речь идет о журналистах Максиме Солопове, Владимире Роменском, Василии Полонском, Николае Антипове, Антоне Старкове, Дмитрии Ласенко и Семене Пегове.

Накануне в Белоруссии состоялись выборы президента республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли как праздник, а пожелавшие его испортить засветились ярко.