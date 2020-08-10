Вашингтон, 10 августа, 2020, 15:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 46 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, на сегодняшний день в стране выявили 46 935 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 045 564.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США в настоящее время составляет 162 938. При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 656 864 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Уганде в воскресенье, 9 августа, подтвердили еще одну смерть пациента от осложнений COVID-19, в результате чего общее число скончавшихся в стране достигло семи.