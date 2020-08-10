Москва, 10 августа, 2020, 15:11 — ИА Регнум. «Единая Россия» предлагает реформировать систему оплату труда бюджетной сферы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил член Совфеда Андрей Турчак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доплата

«Мы предлагаем реформировать систему оплаты труда работников бюджетных организаций социальной сферы, увеличив размер окладов, увеличив их долю в структуре заработной платы», — сказал Турчак.

Также предлагается установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера так, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70 на 30, отметил он.

Кроме того, предлагается ввести коэффициент соотношения зарплат руководства и рядовых сотрудников организаций.

Он, в частности, обратил внимание на то, что регионы-доноры вымывают кадры за счет бюджетных возможностей и стимулирующих выплат.

Законопроект, меняющий систему оплаты труда, внесен в Госдуму в июне 2020 года.

«Законопроект может быть принять в первом чтении», — отметил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.