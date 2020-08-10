Москва, 10 августа, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В России состоится Всероссийский конкурс «Безопасность медицинских изделий — на благо людей», сообщили в Росздравнадзоре.

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Главные цели конкурса — проведение профилактических мероприятий в сфере обращения медицинских изделий и повышение их качества, эффективности и безопасности.

Участие в конкурсе могут принять только организации по производству и изготовлению медицинских изделий. Приём заявок начинается 1 сентября 2020 года и завершится 9 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже к 2030 году выпуск медицинских изделий вырастет в 3,5 раза, объёмы экспортных поставок возрастут в десять раз.

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