Липецк, 10 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Липецке за период пандемии 50 сотрудников областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф заразились коронавирусом. Как сообщает портал Gorod48, об этом рассказал главврач станции Александр Игнатовский.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Больше половины из них перенесли заражение вирусом без симптомов. Всего SARS-CoV-2 обнаружили по результатам тестов у 50 человек — это около 5% сотрудников станции скорой помощи.

По словам главврача, летом количество выездов «скорой» сократилось до 500−515 в неделю — почти на 150 меньше вызовов, чем в апреле и марте. Жалобы на респираторные симптомы и температуру по-прежнему поступают часто, однако большинство пациентов страдают от скачков давления.