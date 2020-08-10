Ярославль, 10 августа, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля отклонил иск налоговой инспекции к депутату муниципалитета Ярославля и заместителю председателя постоянной комиссии по законности Михаилу Писарцу. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Михаил Писарец

Как посчитали в ИФНС №5, до 2018 года Писарец был действующим адвокатом и должен был платить налоги и обязательные сборы. В 2018 году депутат адвокатскую деятельность прекратил. В этом случае он должен был погасить все долги. По мнению налоговой, Михаил Писарец не заплатил страховые взносы в сумме 32 385 рублей по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Сам депутат уверяет, что налоговики ошиблись.

«В то время я уже не занимался адвокатской практикой, так как был депутатом муниципалитета на постоянной основе и платил налоги и сборы по месту работы. Адвокатский статус был приостановлен. В системе пенсионного и социального страхования творится какой-то бардак. Каждый год пытаются взыскать какие-то несуществующие долги, один и тот же судебный приказ приходится отменять по два раза. Все суды я выиграл, никаких долгов у меня нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец.

Стоит отметить, что иск налоговой инспекции №5 Фрунзенский суд отклонил по другим основаниям. Судья установил, что налоговая пропустила срок взыскания долга. Она должна была обратиться в суд в течение полугода после прекращения адвокатской деятельности, но не сделала этого.