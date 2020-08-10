Ярославский депутат выиграл суд у налоговой инспекции
Ярославль, 10 августа, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля отклонил иск налоговой инспекции к депутату муниципалитета Ярославля и заместителю председателя постоянной комиссии по законности Михаилу Писарцу. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как посчитали в ИФНС №5, до 2018 года Писарец был действующим адвокатом и должен был платить налоги и обязательные сборы. В 2018 году депутат адвокатскую деятельность прекратил. В этом случае он должен был погасить все долги. По мнению налоговой, Михаил Писарец не заплатил страховые взносы в сумме 32 385 рублей по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Сам депутат уверяет, что налоговики ошиблись.
Стоит отметить, что иск налоговой инспекции №5 Фрунзенский суд отклонил по другим основаниям. Судья установил, что налоговая пропустила срок взыскания долга. Она должна была обратиться в суд в течение полугода после прекращения адвокатской деятельности, но не сделала этого.