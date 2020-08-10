Уфа, 10 августа, 2020, 16:30 — ИА Регнум. 109 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий начнут работать до конца года в Башкирии. Об этом 10 августа заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Dmitry89 Фельдшерско-акушерский пункт

По его словам, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию многофункциональную больницу в г. Салавате, а также завершить реконструкцию хирургического корпуса Городской больницы № 1 в г. Октябрьский.

Он добавил, что в настоящее время строители продолжают реконструировать Республиканский кардиологический центр со строительством хирургического корпуса в Уфе. Эти работы планируется закончить к концу следующего года. Помимо этого, идет строительство поликлиник в Бирске, Уфе и Чекмагуше.

При этом на подготовку медицинских учреждений под размещение высокотехнологичного оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в текущем году было предусмотрено 135 млн рублей.