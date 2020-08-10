Сыктывкар, 10 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. В Сысольском районе Коми произошло ДТП, в результате которого погибли три человека Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском УГИБДД.

Kaatjem Авария

Авария произошла около 6 часов утра. Водитель за рулем Сhevrolet Сlan не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет. После этого машина врезалась в дерево.

Все, кто находились в машине, погибли до приезда скорой: водитель 1992 года рождения, пассажир 1991 года рождения и пассажирка 1992 года рождения.

В управлении отметили, что погибший водитель неоднократно привлекался за нарушения правил дорожного движения.