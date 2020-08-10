Лебедянь, Липецкая область, 10 августа, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В городе Лебедяни (Липецкая область) трёхлетний ребёнок получил травмы, выпав из окна, сообщил портал LipetskMedia.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Открытое окно

Утром 10 августа мальчик выпал из окна второго этажа. Он пострадал: по словам главного врача Лебедянской центральной районной больницы Алексея Байцурова, ребёнок получил несколько ссадин, врачи также подозревают перелом голени.

Для дальнейшего обследования ребёнка направили на обследование в областную детскую больницу.