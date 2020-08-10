Москва, 10 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Современное потребление медиа сместилось в интернет, а роль традиционных СМИ в этом плане снижается. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Липов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Андрей Липов

«Понятно, что основная проблема у нас, конечно же, в интернете, потому что медиапотребление сместилось в интернет, здесь основные вызовы. Потому что традиционные СМИ, их очень много в общем количестве, по-моему, порядка 66 тысяч, но оно немножечко снижается: за прошлый год снижение, по-моему, 9% было, — но при этом рост интернет-трафика колоссальный, что характеризует на самом деле то, где люди в основном получают информацию», — сказал Липов.

Он заявил о росте интернет-трафика в 50% за 2019 год, и рост 20% — в фиксированных сетях связи: «В абсолютных значениях в фиксированных сетях — в три раза больше, чем в мобильных, но рост характерный с учётом того, что люди всё больше и больше проводят в интернете времени именно с помощью мобильных телефонов».