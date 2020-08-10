Москва, 10 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Туристическая отрасль в России восстановится не раньше, чем к концу 2020 года. Об этом 10 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

Причём данный прогноз является наиболее оптимистичным, подчеркнула представитель туриндустрии. Не исключено, что на восстановление потребуется ещё больше времени.

«Выход из этого кризиса не может быть таким как в предыдущих кризисах. Последствия для рынка будут дольше, глубже. Будет изменение привычек поведения. Это будет связано с соблюдением социальной дистанции и с изменением ёмкости гостиниц. Предпринимателям придется подстроить экономику под новые требования. Нужно выстроить такие условия, чтобы и турист был доволен, и бизнес мог бы выживать. До это потребуется времени до конца 2021 года. Это очень оптимистичный срок, чтобы отрасль приняла новую конфигурацию и начала в ней выживать», — заявила Ломидзе.