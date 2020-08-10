Набережные Челны, Татарстан, 10 августа, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В 1930-ом году село Набережные Челны получило статус города. Такое решение принято постановлением президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета СССР 10 августа. В городе началось активное строительство аэродрома, городского стадиона, двух школ, отделения Госбанка. Численность населения возросла до 9,3 тыс. человек, сообщают Челнинские известия.

(сс) Zahidulla Набрежные Челны

До середины 60-х годов Набережные Челны оставались небольшим провинциальным городком. В последствие численность населения начала увеличиваться со строительством Нижнекамской ГЭС и ЗЯБа (одного из старейших микрорайонов города — завода ячеистых бетонов). С 13 декабря 1969 года организовали возведение КамАЗа. На протяжении шести лет (с 1982 по 1988 годы) автоград называли город Брежнев. Полумиллионным городом Челны стали в мае 1988 года. В настоящее время в населенном пункте проживают 533 тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне президент России Владимир Путин поздравил жителей Татарии со столетием образования республики. 27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании Татарской АССР, а 25 июня того же года власть была передана Временному революционному комитету ТАССР.

Читайте также: Путин поздравил жителей Татарии со 100-летием образования республики