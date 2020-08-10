Зеленский поручил разведке Украины разработать новую программу
Киев, 10 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГУР) Украины должно разработать программу работы на 2021−2025 годы. Об этом 10 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, представляя нового главу ГУР Кирилла Буданова.
В свою очередь глава ГУР Буданов заявил, что приоритетом работы украинской разведки будет «возвращение» Крыма и Донбасса. Он также добавил, что Украине угрожает влияние неких «гибридных войск», а также «глобальной дезинформации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о том, что на Украине разрабатывается закон, закрепляющий за крымскотатарским народом статус коренного народа Крыма.
Читайте также: Киев разрабатывает закон о статусе крымскотатарского народа как коренного
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть в Киеве была уничтожена в ходе вооружённого переворота. Воссоединение Крыма с РФ одобрило население полуострова на референдуме, однако новые власти Украины игнорируют волеизъявление, а также свою ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе.