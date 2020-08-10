Киев, 10 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГУР) Украины должно разработать программу работы на 2021−2025 годы. Об этом 10 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, представляя нового главу ГУР Кирилла Буданова.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава», — отметил Зеленский, заявление которого обнародовала пресс-служба офиса президента Украины.

В свою очередь глава ГУР Буданов заявил, что приоритетом работы украинской разведки будет «возвращение» Крыма и Донбасса. Он также добавил, что Украине угрожает влияние неких «гибридных войск», а также «глобальной дезинформации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о том, что на Украине разрабатывается закон, закрепляющий за крымскотатарским народом статус коренного народа Крыма.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть в Киеве была уничтожена в ходе вооружённого переворота. Воссоединение Крыма с РФ одобрило население полуострова на референдуме, однако новые власти Украины игнорируют волеизъявление, а также свою ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе.