Астана, 10 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарабев направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравление по случаю переизбрания, сообщили 10 августа в пресс-службе экс-президента.

Assembly.kz Насурлтан Назарбаев

Назарбаев считает, что народ Белоруссии проголосовал за политику экономических реформ, повышение социального благополучия населения и укрепление международного авторитета республики.

Первый президент Казахстана также отметил личный вклад Лукашенко в развитие двусторонних отношений. Назарбаев подчеркнул, что Нур-Султан нацелен на дальнейшее углубление и расширение связей с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента.