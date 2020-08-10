Москва, 10 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Стоимость отдыха на Черноморском побережье в России не подорожала так сильно, как могла бы. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Савченко ИА Красная Весна Новый Афон. Абхазия

Причиной стало резкое снижение цен на отдых в Абхазии и открытие российской границы с этой республикой.

«Абхазия предложила демпинговые цены, что затормозило сезонный рост цен на курорты Краснодарского края», — сказала Ломидзе.

По её словам, в бюджетном сегменте неделя отдыха в Абхазии стоит 10−12 тысяч рублей, что ниже стоимости отдыха в Краснодарском крае. Данная ценовая политика сдерживает отдых на черноморских курортах России даже больше, чем открытие границ с Турцией.