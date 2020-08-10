Тбилиси, 10 августа, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Сотрудников социальной службы в Грузии лишат права самостоятельно принимать решение об изъятии детей в бедных семьях. Данные поправки были введены в Кодекс по делам несовершеннолетних Грузии, 9 августа сообщает агентство Report.

Алексей Корзухин. Девочка. 1877

По данным журналистов, с сентября, по новому регламенту, в случае выявления социальными сотрудниками неблагополучных семей, окончательное решение об изъятии ребенка будет принимать суд. Вопрос на рассмотрение ему будет представлять многопрофильная комиссия.

«Если родители бедны и не могут обеспечить необходимые условия для развития своих детей, это не должно быть поводом для разлучения ребенка с семьей. Государство должно помочь этой семье встать на ноги», — прокомментировала нововведение глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе.

Она добавила, что со стороны властей бедным семьям нужно оказывать социальную помощь, помогать с поиском работы и профессиональным обучением.

Напомним, по данным Агентства социального обслуживания в Грузии, по состоянию на декабрь прошлого года в стране социально незащищенными числились 150,2 тыс. несовершеннолетних.