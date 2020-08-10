Калуга, 10 августа, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Калужской области к предстоящей зиме на 79,8% готовы объекты жилищно-коммунального комплекса и энергетики, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства региона.

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По информации заместителя министра строительства и ЖКХ области Руслана Маилова, показатель готовности инфраструктуры ЖКХ 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выше на 8%. В 10 муниципальных районах области уровень готовности к зимним холодам превысил 90%. Низкий уровень готовности зафиксирован в Куйбышевском, Юхновском районах и в Калуге.

Муниципальными образованиями проводится модернизация 24 отопительных котельных, осуществляется капитальный ремонт 110 участков тепловых сетей. Из 134 запланированных объектов активные работы ведутся на 123. Завершены ремонтные работы на 65 объектах. К 1 сентября 2020 года управляющие компании и теплоснабжающие организации должны полностью завершить работы по профилактике и ремонту источников тепла, тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. В 2020 году 60 муниципальных образований получают паспорта готовности к отопительному периоду. Изменилась в лучшую сторону по сравнению с прежними годами готовность к зиме военных городков. В рамках подготовки муниципальных объектов к бесперебойной работе в осенне-зимний период планируется выделить субсидии местным бюджетам из областной казны в размере свыше 389 млн рублей.

На повестке по-прежнему остаётся вопрос с долгами за топливно-энергетическими ресурсами, которые тормозят подготовку к отопительному сезону. Просроченная задолженность перед Калужской сбытовой компанией составляет 1 млрд 104 млн рублей. Самыми крупными должниками являются организации Калуги и Малоярославца. В Малоярославце также имеются большие долги за газ.