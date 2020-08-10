Екатеринбург, 10 августа, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Первый фестиваль Green Royal Fest — «Вечера открытого рояля» — откроется 10 августа 2020 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский на брифинге.

Кузьма Петров-Водкин. Скрипка. 1916

По словам руководителя, фестиваль пройдёт под открытым небом. Зрителям выдадут маски и дождевики.

10 августа перед зрителями выступит коллектив Уральского молодёжного симфонического оркестра и молодой пианист Иван Бессонов, которые исполнят бессмертные концерты Моцарта и Чайковского. В ходе фестиваля запланированы выступления народного артиста России Дениса Мацуева, заслуженного артиста России Бориса Березовского и других музыкантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в День города в Екатеринбурге хотят устроить концерт группы «Чайф».