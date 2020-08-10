Москва, 10 августа, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допускает бегство президента Белоруссии Александра Лукашенко из республики, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

«Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем», — заявил Жириновский.

При этом, по его мнению, судьба Лукашенко во многом зависит от позиции России.

«Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать», — сказал парламентарий.

Вместе с тем лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Белоруссии. Он убежден, что белорусы сделали единственно правильный выбор, который позволит республике сберечь достигнутое и продолжить созидательное развитие на благо всего народа.