Варшава, 10 августа, 2020, 13:31 — ИА Регнум. В Минске проходит срочная встреча послов государств Евросоюза. Об этом 10 августа заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Vzglyad.az В окружении Евросоюза

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Он уточнил, что в центре обсуждения — прошедшие в Белоруссии выборы президента страны и сложившаяся после голосования ситуация в республике. При этом глава польского внешнеполитического ведомства добавил, что, по его данным, послы высказывают «разочарование» произошедшими в Белоруссии событиями, пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии жители страны выбирали президента республики. По предварительным данным ЦИК, 80,23% избирателей отдали свои голоса за действующего президента страны Александра Лукашенко, 9,9% поддержали Светлану Тихановскую. За Анну Конопацкую проголосовали 1,68% избирателей, Андрея Дмитриева — 1,04% и Сергея Череченя — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка на выборах составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в ночь на 10 августа несогласные с итогами голосования устроили на улицах Минска несанкционированные акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.