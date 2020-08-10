Вильнюс, 10 августа, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Прошедшие в Белоруссии выборы президента республики сложно назвать честными, свободными и демократическими. Такое мнение 10 августа высказал журналистам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

grani.lv РБ и ЕС

«Сложно назвать выборы честными, демократическими и свободными. Приходится выражать сожаление по этому поводу», — заявил глава литовского МИД.

Также он указал, что Евросоюз предупреждал о недопустимости применения насилия в отношении участников мирных протестных акций, представителей прессы и говорил о том, что Белоруссия должна искать способы общения с гражданским обществом.

«Увы, этого мы не увидели. В будущем мы должны уделять еще больше внимания правам и свободам человека в Беларуси и еще интенсивнее сотрудничать с оппозицией», — отметил Линкявичюс, добавив, что гражданское общество, по его мнению, готово к переменам, и не замечать этого, как он считает, нельзя.

«Необходимо собрать больше информации. Свыше тысячи человек задержанных — впечатляющий показатель, и они должны быть отпущены незамедлительно. Если Белоруссия вернется к теме политических заключенных, без сомнения, вновь будут обсуждаться санкции», — также сказал глава МИД Литвы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко с победой на нынешних выборах президента республики направил глава ЧечниРамзан Кадыров.