Волгоград, 10 августа, 2020, 13:15 — ИА Регнум. До восьми человек увеличилось количество пострадавших при взрыве газа 10 августа в Волгограде, сообщает Россия 24. На месте работают оперативные службы.

34.mchs.gov.ru Спасатели на месте пожара в Волгограде

По данным МЧС, пожар на автозаправочной станции локализован. Движение пассажирского и легкового транспорта по Первой продольной магистрали ограничено. По последним данным, пострадали восемь человек.

Сообщение о пожаре на автозаправке в Тракторозаводском районе поступило в дежурную службу около 12:40 (мест.).