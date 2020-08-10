Грозный, 10 августа, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Свои поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко с победой на нынешних выборах президента республики направил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее сообщение размещено 10 августа в Telegram-канале российского политика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Дорогие друзья! Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах Президента Республики Беларусь. Действующего главу государства поддержали, по предварительным данным, свыше 80 процентов избирателей!», — написал в своем сообщении глава Чечни.

Также он напомнил, что нынешний белорусский президент является крепким хозяйственником и талантливым политиком, задавшим устойчивый курс развития страны и сможет, как считает Кадыров, оправдать доверие народа Белоруссии в очередной раз.

Кроме этого, глава Чечни указал, что Лукашенко является большим другом, как чеченского народа, так и всей России в целом.

«Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Белоруссии!», — заключил в своем сообщении Кадыров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что явка на нынешних выборах президента Белоруссии была рекордной, и она может стать ещё выше после подведения окончательных результатов.