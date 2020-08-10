Уфа, 10 августа, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Ливни и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки по востоку в республике ночью ожидаются ливни. При этом днем в Башкирии ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ветер прогнозируется местами с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью может понизиться до 8 С, а днем — может повыситься до 21С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать меры безопасности при грозах и усилении ветра.