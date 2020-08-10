Москва, 10 августа, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Жители России стали меньше покупать алкогольной продукции. Об этом свидетельствуют результаты исследования оператора фискальных данных «Такском», проанализировавшего порядка 22 млрд кассовых чеков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

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Так, с марта по июль 2020 года продажи алкоголя сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Этот показатель в розничной торговле составил 13%, а в общепите падение продаж достигло 55%.

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Отмечается, что самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%, пишет газета «Известия». На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте — мае 2020 года общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. Падение зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков: продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%. Незначительное увеличение произошло только по сидру — прирост составил 3%.