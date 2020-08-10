Берлин, 10 августа, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Обнародованы изображения новой версии Audi A3 с удлиненной колесной базой. Об этом сообщает китайское издание Auto163.

Auto163 Audi A3

Ранее данная версия уже попадалась на глаза фотошпионов, однако имела название A3L. Теперь же удалось заснять прототип модели без камуфляжа. На нем можно разглядеть значок A3.

Пока нет информации по поводу того, на сколько удлиниться A3. Новинка получила фары заостренной формы и три небольших вентиляционных отверстия над передней решеткой. При этом спереди оптика отличается сложным рисунком ДХО, а сзади появились новые гладкие светодиодные фонари.

В салоне установлены новая приборная панель с экраном на 10,25 дюйма, а также мультимедиа с 10,1-дюймовым дисплеем.

В Китае модель будут оборудовать только безальтернативным мотором на 1,5 л производительностью 148 л. с., который будет сочетаться с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Напомним, седаны Audi A3 будет выпускаться на совместном заводе FAW и Volkswagen в Циндао (Китай). Кроме того, там же будет налажено производство A3 в кузове Sportback.

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