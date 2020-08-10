Стокгольм, 10 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Неделю назад в Норсборге, к югу от Стокгольма, была застрелена 12-летняя девочка. По одной из версий, ребенок стал случайной жертвой разборок организованных преступных группировок. В масштабе всей Швеции число перестрелок со смертельным исходом продолжает увеличиваться, не в последнюю очередь в столичном регионе. Полицейские прилагают усилия по борьбе с незаконным применением оружия, однако этого, согласно данным самих же правоохранителей, недостаточно. Об этом 9 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

BenjaminNelan Перестрелка

Напомним, что в ноябре прошлого года на территории Швеции началась полицейская операция «Иней», целью которой является преследование организованных преступных группировок, борьба с насилием, а также незаконным применением огнестрельного оружия и взрывчатых устройств.

Первоначально операция началась в Мальмё, одном из самых криминогенных городов Швеции, и была расширена до «национального специального мероприятия», которое завершилось в июне этого года.

Несмотря на то, что уровень насилия снизился в Мальмё и Уппсале, цели полицейских не были достигнуты ни в масштабе всей Швеции, ни в Стокгольмском регионе. Так, с января по июнь 2019 года в Стокгольме было зафиксировано 40 перестрелок, тогда как в этом году их число увеличилось до 61.