Челябинск, 10 августа, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Челябинской области 28 населённых пунктов оказались частично обесточены из-за грозы. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Удар молнии

Энергообъекты в Сосновском районе попали под удар стихии вечером 9 августа. Без света остались 6500 человек.

Энергетики оперативно приступили к устранению последствий аварии. К настоящему времени они в основном ликвидированы.