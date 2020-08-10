Глава АТОР об отдыхе в Турции: «Сюрприза не произошло»
Москва, 10 августа, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Спрос на отдых Турции после решения возобновить перелёты оказался ожидаемо высоким. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Отдыхающие в Турции
«Первые рейсы заполнены почти на 100%. Это говорит о высоком спросе. То есть никакого сюрприза тут не произошло», — сказала глава АТОР.
При этом продажи билетов и путевок шли волнообразно, отметила Ломидзе.