Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy, которая должна вывести на орбиту разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, отменен американской компанией United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщается 9 декабря на сайте компании.

Пуск ракеты Delta IV Heavy был запланирован на 20:15 по местному времени (7:15 мск), однако, как говорится в сообщении, был отменен. «Начинается откачка криогенного топлива из носителя. Дата нового старта пока не определена», — говорится в сообщении ULA.

При этом известно, что запуск был перенесен несколько раз по причине «проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой».

Сама же деятельность НУВКР является строго секретной и потому никакой информации о запускаемом спутнике и его стоимости нет. Известен только код официальной миссии по доставке аппарата на орбиту — NROL-71.

Ракета Delta IV Heavy представляет собой модификацию ракеты-носителя обычного типа Delta IV, оснащенной двумя дополнительными разгонными блоками. Ракета может выводить груз до 14,2 тонны на геостационарную орбиту и до 28,8 — на околоземную. Отмененный запуск должен быть вторым за четыре месяца для Delta IV Heavy.