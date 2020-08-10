Москва, 10 августа, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актера, сценариста, художника и режиссера Александра Адабашьяна с 75-летним юбилеем, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Председатель правительства отметил блестящие режиссерские и актерские работы, сценарии, постановки фильмов и уникальное дарование Адабашьяна.

«Каждая роль, кинофильм, художественное произведение надолго остаются в памяти, пользуются популярностью у зрителей», — отметил Мишустин и пожелал актёру здоровья, успехов.

Справка ИА REGNUM:

Александр Адабашьян родился 10 августа 1945 года в Москве. На его счету 152 работы в 125 кинематографических проектах. Заслуженный художник РСФСР (1983).

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