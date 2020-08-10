Якутск, 10 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. За прошедшие выходные (8−9 августа 2020 года) площадь так называемых пожаров-отказников в России несколько увеличилась. По данным сайта ФБУ «Авиалесохрана», на 10 августа в стране действовал 121 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 281 776 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Больше всего очагов, которые из-за соображений экономической нецелесообразности не будут потушены, по-прежнему находятся в Якутии (100 пожаров на площади 255 567 га. Далее следуют Хабаровский край и Магаданская область.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 7 августа в стране действовало 118 пожаров-отказников. Все эти очаги общей площадью 261 450 га находились в Сибири и на Дальнем Востоке.