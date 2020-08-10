Вашингтон, 10 августа, 2020, 12:19 — ИА Регнум. США не должны поддаваться на предложения таких стран, как Латвия, предлагающих разместить на своей территории американских военных против России. Такой шаг был бы значительной ошибкой. Об этом заявил профессор государственной политики и организации Массачусетского технологического университетаХарви Сапольски в статье, вышедшей 9 августа в The National Interest.

(сс) U.S. Army. Paolo Bovo Солдаты США

Президент США Дональд Трамп, недовольный недостаточным финансированием своей обороны со стороны Германии, недавно заявил о том, что Вашингтон пойдет на вывод американских военнослужащих из ФРГ. По словам его советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена, эти войска следовало бы развернуть на более восточных позициях для предотвращения «возможной российской агрессии». Это заявление официального лица Белого дома стало «музыкой для ушей» латвийского руководства, которое сразу же предложило разместить выводимые из ФРГ войска у себя.

«Передислоцирование американских войск на более восточные позиции вместо того, чтобы вывести их обратно в США, было бы ошибкой», — указывает Сапольски, обращая внимание на то, что США должны стоять за спиной своих союзников, а не перед ними.

«Нет ничего хорошего в том, что оказаться между союзниками и агрессивной Россией, и играть роль своеобразной растяжки, «срабатывание» которой приведет к втягиванию США в вооруженный конфликт», — добавил он.

Сапольски отмечает, что на сегодняшний день у стран ЕС достаточно собственных сил для сдерживания России, поскольку европейский блок включает в себя большое число бывших стран-членов Варшавского договора, а также обладает гораздо большим экономическим потенциалом.

Более того, стратегия нахождения за спинами своих союзников показала себя довольно эффективной во время Первой и Второй мировых войн, когда союзники Вашингтона и Советский Союз смогли истощить силы Германии. В целом же опыт обеих войн оказался положительным для США, по сравнению с другими участниками этого конфликта.

«Сегодня Европе будет гораздо проще удержать фронт против России», — отметил он.

«США нет нужды защищать Европу от России», — добавил он, указав на то, что страны Европы могут и сами обеспечить свою безопасность.

В сложившихся условиях Вашингтон не должен поддаваться на уговоры Латвии и других стран, желающих разместить на своей территории американские войска.

Напомним, после того, как стало известно о готовящемся частичном выводе американских войск из ФРГ, министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил готовность заплатить за их размещение на территории страны. По словам латвийского чиновника, «важно сохранять присутствие значительных сил США в непосредственной близости от восточной границы НАТО».