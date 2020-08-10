Астрахань, 10 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Астраханской области 10 августа подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 4965 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 682 человека.

Выздоровели 5308 человек, в том числе 3977 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 53 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2698 человек, 13 тыс. 716 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,94.