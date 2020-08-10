В Калужской области возросла заболеваемость клещевым боррелиозом
Калуга, 10 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. В Калужской области эпидемиологическая обстановка по клещевому иксодовому боррелиозу и болезни Лайма — неблагополучна. В 2019 году в регионе было зарегистрировано 234 случая заболевания против 124 в 2018 году. Показатель заболеваемости увеличился в 1,9 раза на 100 тыс. населения. Об этом 10 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочего совещания областного правительства.
Согласно докладу заместителя губернатора Константина Горобцова, наиболее высокий рост заболеваемости отмечен в Калуге и Обнинске. В области за год лабораторно было исследовано 2473 экземпляра иксодовых клещей, из них 2324 снятых с людей. Положительные результаты на зараженность боррелиями отмечены у 314, или 13,5%. С начала 2020 года в медицинские организации области обратилось 1620 пострадавших от укуса клещей, в том числе 386 детей в возрасте до 14 лет. Больше всего укушенных клещаими зарегистрировано в медицинских организациях Людиновского, Кировского, Малоярославецкого районов. В Калуге и в Обнинске зарегистрировано 20 случаев боррелиоза. По данным Роспотребнадзора, за неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года к медработникам области обратился 121 человек, пострадавший от укусов клещей, в том числе 35 детей. Было исследовано 174 экземпляра клещей снятых с людей, у 32 экземпляров клещей результат на иксодовый боррелиоз оказался положительным.
Жителей области планируют обязать сдавать на исследование снятых с тела клещей. Направлять клеща в лабораторию будет медик, который удалил насекомое. Однако результаты исследования пострадавшие смогут узнать лишь поле оплаты. Стоимость комплексного исследования клещей на возбудителей инфекций составляет порядка 900 рублей. Недёшево и лечение антибиотиком. В этой связи, властями региона рассматривается бесплатное исследование клещей для ряда категорий граждан за счёт областного бюджета.