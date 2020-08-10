Калуга, 10 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. В Калужской области эпидемиологическая обстановка по клещевому иксодовому боррелиозу и болезни Лайма — неблагополучна. В 2019 году в регионе было зарегистрировано 234 случая заболевания против 124 в 2018 году. Показатель заболеваемости увеличился в 1,9 раза на 100 тыс. населения. Об этом 10 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочего совещания областного правительства.

JerzyGorecki Клещ

Согласно докладу заместителя губернатора Константина Горобцова, наиболее высокий рост заболеваемости отмечен в Калуге и Обнинске. В области за год лабораторно было исследовано 2473 экземпляра иксодовых клещей, из них 2324 снятых с людей. Положительные результаты на зараженность боррелиями отмечены у 314, или 13,5%. С начала 2020 года в медицинские организации области обратилось 1620 пострадавших от укуса клещей, в том числе 386 детей в возрасте до 14 лет. Больше всего укушенных клещаими зарегистрировано в медицинских организациях Людиновского, Кировского, Малоярославецкого районов. В Калуге и в Обнинске зарегистрировано 20 случаев боррелиоза. По данным Роспотребнадзора, за неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года к медработникам области обратился 121 человек, пострадавший от укусов клещей, в том числе 35 детей. Было исследовано 174 экземпляра клещей снятых с людей, у 32 экземпляров клещей результат на иксодовый боррелиоз оказался положительным.

Жителей области планируют обязать сдавать на исследование снятых с тела клещей. Направлять клеща в лабораторию будет медик, который удалил насекомое. Однако результаты исследования пострадавшие смогут узнать лишь поле оплаты. Стоимость комплексного исследования клещей на возбудителей инфекций составляет порядка 900 рублей. Недёшево и лечение антибиотиком. В этой связи, властями региона рассматривается бесплатное исследование клещей для ряда категорий граждан за счёт областного бюджета.