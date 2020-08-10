Пекин, 10 августа, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Санкции в отношении 11 официальных лиц США ввели власти Китая в ответ на американские ограничительные меры, введенные из-за Гонконга. Об этом 10 августа сообщил на регулярном брифинге представитель МИД Китая Ван Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек», — сказал официальный представитель.

Также известно, что в данном списке находятся сенаторы США Марко Рубио и Тед Круз.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что минфин США ввел санкции против 11 официальных лиц из материкового Китая и Гонконга под предлогом того, что данные люди «подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга».