Тюмень, 10 августа, 2020, 12:02 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 августа зарегистрировано 6655 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 5804 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 10 августа 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.