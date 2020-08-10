Кемерово, 10 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. COVID-19 поражает практически все системы организма человека и воспринимать коронавирус как простудное заболевание — опасно. Об этом рассказал главный кузбасский специалист нейрохирург Вадим Гатин.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По словам Гатина, коронавирус усугубляет течение неврологических заболеваний. Он поражает центральную нервную систему пациентов.

«Один из первых признаков — страдают вкус и обоняние. Также описаны случаи энцефалита и обширного тромбообразования, которые приводят к инсультам головного мозга с грубым неврологическим дефицитом, иногда приводящим к смерти пациента, — уточнил нейрохирург. — Если у пациента имеется фон какого-то неврологического заболевания, то при COVID-19 идёт речь о более тяжелом повреждении ЦНС».