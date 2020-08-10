Киев, 10 августа, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Объем газа в подземных хранилищах Украины уже превысил до 23 млрд кубометров, сообщила 10 августа госкомпания-оператор ГТС Украины.

stevepb Бытовой газ

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 117,26 млн кубометров газа, при этом из хранилищ в течение суток газ не отбирался. Главным маршрутом для Украины для закупок газа традиционно является Словакия.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве ранее неоднократно сообщали, что нынешние показатели закачки газа являются рекордными. Согласно прогнозным показателям, к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5−26,5 млрд кубометров. в

В конце июля и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что уже на тот момент Украина был полностью обеспечена топливным ресурсомк началу отопительного сезона — причем как газом, так и углем.