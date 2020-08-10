Москва, 10 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Александра Некрасова — бывшего заместителя председателя правления и акционера банка «Легион», который три года назад остался без лицензии, привлекли к субсидиарной ответственности за долги строительной компании «Асмато». Арбитраж Москвы также приостановил производство по определению размера ответственности до формирования конкурсной массы и расчётов с кредиторами, передаёт ИА REGNUM.

Зал суда

Юридически Некрасов не имеет в компании доли, фирма принадлежит Самвелу Степаняну. «Асмато» было обанкрочено в сентябре 2018 года.

«В обоснование поданного заявления о привлечении Некрасова А.Н. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника конкурсный кредитор ссылается на совершение между должником и ответчиком ряда сделок в период с 2011 по 2018 год, которые привели к банкротству должника, — отмечается в материалах дела. — По мнению кредитора, заключение сделок в период с 2011 по 2018 год и вывод денежных средств ООО «Асмато», а также создание искусственных кредитов [ .]. — ООО «Асмато» было доведено до состояния банкротства».

Уточнялось, что «Некрасов А.Н., используя, в том числе, финансовые рычаги руководимого им АКБ «Легион» (АО), контролировал деятельность ООО «Асмато»».

Суд посчитал факт причинения вреда интересам кредиторов доказанным и удовлетворил требование конкурсного управляющего. Сумма ответственности будет определена позднее.

Напомним, банк «Легион» был лишён лицензии в июле 2017 года и в том же году признан банкротом. На начало июля 2020 года у него остаются долги перед 2 816 кредиторами на сумму свыше 13,354 млрд рублей. На момент отзыва лицензии банк был на 159-м месте по объёму активов.

Среди крупных акционеров банка, созданного в октября 1994 года, были Дмитрий Дьяконов — 10,28%, Анатолий Бушин — 9,9%, Геннадий Шепелев — 9,5%. Некрасов владел долей в 5,59%, ещё около 1% было у его супруги Людмилы.

Конкурсный управляющий банка также пытается привлечь бывших контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности на сумму 8,8 млрд рублей. В числе ответчиков есть и Некрасов.