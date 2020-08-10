Ижевск, 10 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 августа проведено 221 201 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за минувшие сутки проведено 2296 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 10 августа выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2628 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Удмуртии выявили 26 новых носителей коронавируса