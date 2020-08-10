В Томской области выявили 56 новых носителей коронавируса
Томск, 10 августа, 2020, 11:33 — ИА Регнум. За сутки в Томской области коронавирус выявили у 56 человек, сообщили ИА REGNUM 10 августа в областной администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
У 10 человек диагностирована пневмония, у 23 наблюдаются признаки ОРВИ, ещё у 23 нет симптомов.
За сутки выздоровели 57 человек, за весь период — 3275.
Всего в Томской области по состоянию на 10 августа выявлено 4682 носителя коронавируса.
Напомним, в регионе за всё время скончались 45 пациентов с коронавирусом.