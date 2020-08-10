Томск, 10 августа, 2020, 11:33 — ИА Регнум. За сутки в Томской области коронавирус выявили у 56 человек, сообщили ИА REGNUM 10 августа в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

У 10 человек диагностирована пневмония, у 23 наблюдаются признаки ОРВИ, ещё у 23 нет симптомов.

За сутки выздоровели 57 человек, за весь период — 3275.

Всего в Томской области по состоянию на 10 августа выявлено 4682 носителя коронавируса.

Напомним, в регионе за всё время скончались 45 пациентов с коронавирусом.