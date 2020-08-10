Москва, 10 августа, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Внеземная жизнь должна существовать во Вселенной. Такое мнение 10 августа высказал глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Мир24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вселенная бесконечна

»Я уверен, что она (жизнь за пределами Земли — ред.) должна существовать», — заявил глава Роскосмоса.

Также он отметил, что Вселенная является по большому счету бесконечной и поэтому, по мнению Рогозина, допустимо повторение условий для жизни, которые создались на Земле.

Кроме этого, глава госкорпорации указал, что поиски внеземной жизни являются одной из задач для человечества в дальнем космосе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 августа главный конструктор нового российского космического корабля «Орёл» Игорь Хамиц рассказал, что на каждого члена экипажа «Орла» будет приходится вдвое больший объём пространства жилого отсека, чем в используемых кораблях серии «Союз».