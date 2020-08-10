Чебоксары, 10 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число выздоровевших значительно превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 67 и 30. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 10 августа, в республике с начала пандемии подтверждено 7072 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 30.

Выздоровели в Чувашии 4379 человек, из них за последние сутки выписаны 67. В настоящее время продолжают лечение 2629 пациентов с COVID-19.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 64 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев заявлял, что в регионе стартовала программа реабилитации тех, кто переболел COVID-19, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работа проводится не только в медицинских учреждениях, но и на базе санаторно-курортных комплексах.