Ярославль, 10 августа, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков выбрал для отдыха Крым. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Страница Владимира Волкова в Instagram Владимир Волков

Мэр ушёл в отпуск на две недели. Как выяснилось, отдохнуть он решил на Крымском полуострове, откуда передал привет своим подписчикам в день физкультурника.

«С Днём физкультурника! Желаю всем неиссякаемой энергии, здоровья и побольше двигаться! Ведь движение — это и есть самая настоящая жизнь! Привет из Крыма!», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Где отдыхает этим летом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, неизвестно. На его страницах в социальных сетях даже во время отпуска появляются сообщения исключительно рабочего характера.