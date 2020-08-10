Москва, 10 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. События в Белоруссии — это новая технология переворота: экспресс-сценарий, информационный прессинг, провокации по всей территории страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей

«Белоруссия — не ядерная держава. Поэтому риск «технической помощи» со стороны НАТО и наземного вторжения прокси-войск в западных областях страны существует. Для этого нужны определённые условия, которые должны создать активисты протеста.

Не зря в антилукашенковских телеграм-каналах поднимают тему белорусских партизан и подполья во время Великой Отечественной войны.

Нет — это не ЛДНР наоборот, это продолжение проекта продвижения НАТО на восток. Лукашенко в таком варианте — это приятный бонус.

Но даже при сохранении его на президентском посту мятеж на западе страны — это уже успех тех, кто организует и ведёт эту оранжевую революцию в Белоруссии.

Лукашенко — первый в мире глава страны, подвергающейся цветной революции, который перешел на собственную систему связи, лишив своих военно-политических противников выхода в соцсети и мессенджеры. Говорят, что ему помогли в этом спецы из Китая.

В итоге население реально черпает информацию только из официальных источников, а группы модераторов протеста остались без связи между собой (если только не сидят друг напротив друга на кухне) и заграничными координаторами.

Есть возможность работать через посольства, но как в них войти-то? Везде наружка. Ситуация интересна с точки зрения противодействия», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии в Минске проходят массовые акции протеста.

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