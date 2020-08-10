Москва, 10 августа, 2020, 10:51 — ИА Регнум. По делу блогера Алексея Навального утверждено обвинительное заключение. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Санкция предусматривает выплату штрафа или обязательные работы.

По данным следствия, 2 июня блогер на публичных каналах в Telegram и Twitter разместил ролик, в котором свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституции выражал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко.

«Под размещённым на указанных каналах ролике обвиняемый опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку Артеменко И.С., носящие заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию», — говорится в информации прокуратуры.

В надзорном ведомстве считают, что таким образов Навальный нанёс Артёменко моральный вред.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле с блогера и оппозиционера Алексея Навального взяли подписку о невыезде в качестве меры пресечения по делу о клевете.