Салехард, 10 августа, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Учёные и журналисты со всего мира едут в ямальский посёлок Ханымей для изучения северных дюн, которые образуются вдоль рек Пяко-Пур и Чучу-Яха, а также уникального явления под названием «хасырей». Об этом сообщают в администрации посёлка.

Администрация посёлка Ханымей Тундровый лес Ханымея

Как отмечает кандидат наук Томского государственного университета Сергей Лойко, в Ханымее природа не тронута антропогенными факторами — рядом с посёлком нет месторождений и кустовых площадок.

Хасырей — это место исчезнувшего озера. Возле Ханымея семь таких озёр, вода которых ушла в реку, а на месте водоёма выросли различные виды луговых трав, что несвойственно для тундры.

Кроме того, на мёрзлых болотах возле Ханымея вырастают деревья, и, по наблюдениям учёных, их становится всё больше. Вокруг посёлка есть хорошие места для охоты, ловли рыбы, сбора грибов и ягод

«Администрация поселка намерена развивать туристический потенциал Ханымея, он считается привлекательным для приезжих. Уже сейчас мы занимаемся обустройством этнопарка», — отметил глава администрации поселка Азат Мектепкалиев.